حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 2 طن لحوم فاسدة بالبدرشين

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس صاحب ثلاجة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته لسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالبدرشين، حيث ضبط بحوزته ٢ طن من الكبدة والدهون الفاسدة، لطرحها في الأسواق وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإعدامها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي تمهيدا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش الثلاجة المشار إليها تم ضبط 2،255 طن "كبدة، دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

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لحوم فاسدة حبس صاحب ثلاجة بوابة الفجر الفجر البدرشين

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