وزير الري: توفير المياه لجميع الاستخدامات بموسم أقصى الاحتياجات

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية "فيديو كونفرانس".





وجاء ذلك في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي.





ووجه الدكتور عبد العاطي، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال اعداد عقود الطرح والاسناد وتحديد الاطوال والمواقع المستهدفة بالمحافظات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبه.





وشدد على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.





وأكد أهمية إعداد نموذج متكامل لتنفيذ مشروعات تأهيل الترع والتحول للري الحديث وتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات.

ووجه بالعمل على وضع الآليات التي تسمح بإتاحة الفرصة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع وبحث تلك الآليات وتيسيرها بخصوص وجود سابقة أعمال.





ونوه بأنه جدر الإشارة إلى أنه لا توجد شكاوى تُذكر بخصوص توفير المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات الجاري ويتم توفير المياه بالكمية والنوعية والتوقيت اللازم ويتم توزيع المياه طبقا للبرامج الموضوعه ويتم عمل المناوبات اللازمة.





وكلف بالسير قدمًا فى تطبيق برنامج التحول للري الحديث وأن المهلة المقررة تنتهي في 3062021 يطبق بعدها غرامة تبديد مياه للاراضي المخالفه لكي تتحول للري حديث.





وطالب بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وإرسال كافة محاضر المخالفات وقرارات الإزالة إلى النيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة.





ولفت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، كما أكد على استمرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمحطات.



