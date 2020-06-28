آيتن عامر: "أنا هفضل ملتزمة بالحجر المنزلي"

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وقالت آيتن، خلال مقطع الفيديو: "حبيت افكركوا أن الحظر خلص بس كورونا لسه مخلصتش، وانا نزلت انهارده مضطره كان عندي مشاوير ضرورية".


وأضافت: "انا هفضل ملتزمة بالحجر المنزلي لحد لما يلاقوا مصل للكورونا و50% من الناس كانت في الشارع مش لابسين كمامة وقاعدين قريب من بعض جدًا".


يذكر أن آخر اعمال آيتن عامر، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، شارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وو إدوارد ونهال عنبر.

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