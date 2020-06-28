ممر شرفي من مانشستر سيتي لنجوم ليفربول بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:32 ص
ليفربول
ليفربول

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن مفاجأة يجهزها فريقه لنظيره ليفربول المتوج بلقب البريمير ليج هذا الموسم.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي، عقده عشية مواجهة فريقه ومضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي: "بالطبع سنقف في ممر شرفي.. سنهنئ ليفربول عندما يأتي إلى ملعبنا بطريقة رائعة. سنفعل ذلك لأنهم يستحقونه".

وأضاف المدرب الإسباني البالغ من العمر 49 عاما، أنه يتطلع بالفعل إلى مساعدة "السيتي" على العودة بصورة أقوى الموسم المقبل.

وقال: "في الرياضة نعيش من أجل المستقبل. لا يمكننا الاكتفاء بما حققناه. لا يجب أن ننسى أننا في ناد مذهل، وما يجب علينا أن نفعله هو التعلم.. أعتقد أننا نعرف سبب معاناتنا في الموسم الحالي وسنحاول حل هذه الأمور في الموسم المقبل". 

ووضع ليفربول حدا لغياب استمر 30 عاما عن لقب الدوري الإنجليزي، عندما خسر مانشستر سيتي، بطل الموسم الماضي، بنتيجة 2-1، أمام تشيلسي الأسبوع الماضي، ليمنح منافسه القادم من منطقة "مرسيسايد"، تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب، وذلك قبل سبع مراحل من ختام المسابقة.

وستكون أول مباراة يخوضها ليفربول بعد فوزه باللقب، على ملعب "السيتي"، يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الأسبوع  الـ32 من الدوري الإنجليزي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممر شرفي ليفربول رياضة الدوري الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 20 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ يوم

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

جوارديولا: تنتزرنا مواجهة صعبة وسنلعب بطريقة هجومية في الأنفيلد

5 حقائق تؤكد اقتراب ليفربول من لقب الدوري

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.. هل يكون الثعالب بوابة جوارديولا للعودة إلى المنافسة على البريميرليج ؟

موعد مع التاريخ.. 4 أرقام قياسية تداعب ليفربول في البريمير ليج بعد حسم اللقب

جورديولا يؤكد إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول بالمباراة المقبلة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن