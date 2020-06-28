ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:37 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت  بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.11 نقطة ليصل إلى مستوى 5170.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5658.21 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 6.36 نقطة ليصل إلى مستوى 4208.19 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.07 نقطة ليصل إلى مستوى 4182.53 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 95.3 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار كويتى عبر 3756 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.92%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

 
وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 15.54%، يليه شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 7.96%، ثم سهم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 7.47%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.81%.

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