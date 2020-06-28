بن شيخة يقترب من الرحيل عن مولودية وجدة المغربي

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لنادي مولودية وجدة المغربي لكرة القدم نيته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف الجاري.

وكشف بن شيخة، في تصريح للتلفزيون الجزائري الحكومي، مساء السبت، انه تحدث مع رئيس مولودية وجدة وأخبره بنيته في الرحيل بنهاية الموسم، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

وأكد بن شيخة، أن مولودية وجدة، استحق المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري المغربي الذي لم يغادره منذ انطلاق الموسم رغم عدم امتلاكه لإمكانيات كبيرة مقارنة بالرجاء البيضاوي وجاره الوداد واتحاد طنجة.

ويحتل مولودية وجدة المركز الثالث برصيد 34 نقطة متخلفا بنقطتين عن الوداد البيضاوي المتصدر، ونقطة واحدة عن الفتح الرباطي الوصيف.

كان الاتحاد المغربي أعلن في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري اعتبارا من 25 يوليو المقبل.

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