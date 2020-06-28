محمود الليثي معلقًا على صورة أحمد داود: "أميرة بحجابي"





شارك الفنان أحمد داود، جمهوره بصورة جديدة له من عطلته الصيفية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "كل حاجة بتعدي"، وعلق الفنان محمود الليثي على صورته قائلًا:"ماشاء الله اميرة بحجابي واحشني يا خواجة".يذكر أن آخر اعمال أحمد داود، مسلسل "لعبة النسيان" وتدور أحداثة في إطار الغموض والتشويق، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة دينا الشربيني ومحمود قابيل وأحمد صفوت وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال، وعرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2020.