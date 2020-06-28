تفاصيل فيلم "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز

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يقوم المخرج سامح عبدالعزيز، حاليًا بالتحضير لفيلم جديد يحمل اسم "ليلة العيد"، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وبطولة 6 فنانات يتم اخيتارهم حاليًا، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، عقب الإعلان عن أبطاله.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز، الدرامية مسلسل "خيانة عهد" حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدر قائمة تريند جوجل طوال شهر رمضان، وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى، خالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز، السينمائية فيلم "سوق الجمعة"، وهو من تأليف محمد الطحاوي، بطولة عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عز، نهى صالح، أحمد عادل، أحمد فتحي.