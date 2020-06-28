ماغي بو غصن تفاجئ نوال الزغبي بالأحتفال بعيد ميلاها

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
فأجت الفنانة ماغي بو غصن، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في عيد ميلادها بقالب تورته للاحتفال به، وشاركت نوال، جمهورها بمقطع فيديو من الأحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نوال، على مقطع الفيديو قائله: "مفاجاة كبيرة من حبي ماغي بو غصن".


وحظى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد حياتي انتي" وأضاف آخر"كل عام وانتي بخير".


يذكر ان آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "إتحاربت" التي قدمتها تتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرزاق، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 22 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ ساعة و 18 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ ساعة الا ربع

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تشارك جمهورها الأجواء في تسجيل أغنيتها "اتحاربت" تتر مسلسل "سلطانة المعز"

نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة "إتحاربت"

نوال الزغبي: سأتابع أعمال غادة عبد الرازق وماغي بو غصن في رمضان

تامر حسين: تتر "اتحاربت" لنوال الزغبي أرهقني نفسياً في كتابته

نوال الزغبي تروج لتتر مسلسل "سلطانة المعز" على "إنستجرام"

نوال الزغبي ضيفة برنامج "ضحك ولعب وجد" اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن