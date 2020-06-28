ماغي بو غصن تفاجئ نوال الزغبي بالأحتفال بعيد ميلاها





فأجت الفنانة ماغي بو غصن، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في عيد ميلادها بقالب تورته للاحتفال به، وشاركت نوال، جمهورها بمقطع فيديو من الأحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت نوال، على مقطع الفيديو قائله: "مفاجاة كبيرة من حبي ماغي بو غصن".وحظى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد حياتي انتي" وأضاف آخر"كل عام وانتي بخير".يذكر ان آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "إتحاربت" التي قدمتها تتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرزاق، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020.