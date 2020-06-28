محمد شاهين ينضم لقائمة أبطال فيلم "30 مارس"

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تعاقد الفنان محمد شاهين، على بطولة فيلم "30 مارس"، المُقرر انطلاق تصويره يوم 5 من شهر يوليو المُقبل، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.



ويقوم فريق العمل بقيادة أحمد خالد موسى، حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، من أجل البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، وتعاقد على بطولة الفيلم خالد الصاوى، أحمد الفيشاوي، دينا الشربينى، وندى موسى، وصبري فواز، محمد علي رزق.





ومن ناحية أخرى، شارك محمد شاهين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسلي "سلطانة المعز"، و"جمع سالم"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.





يُشار أن مسلسل "جمع سالم"من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد، بطولة زينة، دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، ريم البارودي، ومجموعة مميزة من النجوم.