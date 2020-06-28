تسجيل 104 وفيات و6791 إصابة بكورونا في روسيا

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، 104 وفيات و6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 634437 منها 9073 حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، أبلغت السلطات في روسيا، عن 6800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول زيادة يومية تقل عن 7000 منذ أواخر أبريل، مما رفع حصيلة البلاد إلى 62,0794.

 

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في البلاد، إن 176 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 8781، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


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