مرصد الإفتاء: فيديو داعش الجديد "ملحمة الاستنزاف 3" محاولة بائسة لإثبات وجوده

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يستخدم البهرجة الإعلامية في حملاته الدعائية عبر الأذرع الإعلامية المختلفة؛ للزعم بأنه ما زال "باقيًا ويتمدد" بحسب زعمه، وأنه لم يتأثر بالهزائم المتلاحقة والضربات المتتالية على جميع الجبهات.

وقال مرصد الإفتاء، في تعليقه على الإصدار المرئي الجديد لتنظيم داعش الذي جاء هذه المرة تحت عنوان "ملحمة الاستنزاف 3" في منطقة ريف الحسكة شمال شرق سوريا: إن التنظيم الإرهابي ما زال يواصل بث رسالته الإرهابية البشعة، ونشر المشاهد الدموية الصادمة التي لا تحمل إلا الموت والدمار، حيث يُظهر عددًا من عملياته التي قام بها في المناطق المذكورة خلال الفترة الماضية.

وأضاف المرصد أن التنظيم الإرهابي يبعث من خلال الإصدار المرئي- الذي يعتبر الأول لعمليات تنظيم داعش الإرهابي منذ القضاء عليه في المنطقة- رسائل إلى قوات التحالف الدولي وميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). 

كما أظهر عددًا من عمليات الاغتيال والإعدام واستهداف مقرات وآليات عسكرية للقوات الأمريكية وميليشيا "قسد". ويحاول التنظيم، من خلال الإصدار، إظهار قدرته على تنفيذ الكمائن وعمليات الاغتيال في الطرقات بأعداد قليلة من العناصر، وكذلك إظهار قدرته على استهداف المقرات والآليات بالصواريخ.

وأشار المرصد إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استعان في الإصدار الجديد بأشهر الأناشيد التي أصدرها "صليل الصوارم"، وسط لقطات فيديو عمليات اغتيال وتفجير استهدفت عناصر مليشيا (قسد) فيما يسمى (ولاية البركة) في الأشهر التسعة الماضية في الحسكة.

وقام التنظيم الإرهابي بإرسال رسالة تحذيرية وجهها إلى وجهاء العشائر ممن تعاون مع المليشيا محذرًا من استهدافهم إذا لم يرجعوا عن ذلك، ومُهددًا إياهم بوجود قوائم لأسماء سيتم تصفيتها. كما هدد عناصر المليشيات الكردية باستهدافها أينما كانت. وتوعد بالقتل والانتقام ممن ثبت تورطهم في معاونة جيش وشرطة الحكومات والأحزاب المرتدة في محاربة وتقديم المعلومات عن عناصره الذين أطلق عليهم اسم "الموحدين".

وكشف مرصد دار الإفتاء أن التنظيم الإرهابي يحاول دائمًا أن يظل عناصره مبهورين بإنجازاته الوهمية وانتصاراته المزعومة من خلال عملية غسيل أدمغة عبر الإصدارات المرئية والمسموعة والمكتوبة، التي يغطي بها على هزائمه المتكررة على جميع الجبهات. ويعمد القائمون على التنظيم إلى ما يشبه "انفصال الشخصية" في تعاملهم مع عناصرهم، فهم ينشرون الجهل بين الناس ويقومون بعملية "عزل جماعي" عن وسائل التواصل الخارجي للسيطرة عليهم وإبعادهم عن العالم الخارجي والواقع الحقيقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرصد الازهر داعش الفجر اﻻرهاب

أخبار تهمك

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ ساعة و نصف

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ يوم

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ ساعة و نصف

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 22 ساعة

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

10:31 ص

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن