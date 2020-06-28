ساندي: "معرفش في الصورة دي قرفانه ليه"





شاركت الفنانة ساندي، جمهورها بصورة جديدة من آخر جلسة تصوير لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت ساندي، على الصورة قائله: "هو انا مبسوطه بس معرفش ف الصوره قرفانه ليه تقريبا ده عقلي الباطن".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:كده قمر وكده قمرين"، وأضافت الفنانة نسرين طافش:"قمر حتى وانتي قرفانة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "انتي بتهيلي كدا يا نجمتي المفاضله انك كنتي مضايقه بس حولتي تضحكي معرفتيش".