ساندي: "معرفش في الصورة دي قرفانه ليه"

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة ساندي، جمهورها بصورة جديدة من آخر جلسة تصوير لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت ساندي، على الصورة قائله: "هو انا مبسوطه بس معرفش ف الصوره قرفانه ليه تقريبا ده عقلي الباطن".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:كده قمر وكده قمرين"، وأضافت الفنانة نسرين طافش:"قمر حتى وانتي قرفانة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "انتي بتهيلي كدا يا نجمتي المفاضله انك كنتي مضايقه بس حولتي تضحكي معرفتيش".

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