محمد جمعة: "ماما رجاء الجداوي وحشتينا"





عبر الفنان محمد جمعة، عن اشتياقه الشديد للفنانة رجاء الجداوي، من خلال نشر صورة جديدة له برفقتها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق محمد، على الصورة قائلًا: "ماما رجاء الجداوي وحشتينا وان شاء الله تقومي بالسلامه دعواتكم".يذكر أن محمد جمعه، جمعه مسلسل "شبر مية" بالفنانة رجاء الجداوي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد السعدني ونجلاء بدر وندى موسى، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية ذات 60 حلقة.