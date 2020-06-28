مران الأهلي| الجيم يُجهز صالح جمعة

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:05 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
خاض حمدي فتحي ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، قبل تنفيذ باقي فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

ويقوم ثنائي الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة الى المشاركة في المران الجماعي والمقرر لها في غضون أسبوعين.

ويخضع حمدي فتحي ومحمد محمود لتدريبات قوية تشتمل على جلسة «جيم» ثم تدريبات الملعب التي يركز فيها طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل على تدريبات الكرة.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية للثنائي؛ شريف إكرامي وعلي لطفي، في مران المجموعة الأولى صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة منها التصويبات والعرضيات، ويواصل الأهلي تدريباته يوميا؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.

من ناحية أخرى عقد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش.

وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

فيما خاض صالح جمعة جلسة في الجيم على هامش المران.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين في مران اليوم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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