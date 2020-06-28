بتنظيم إماراتي.. الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تدعو مصر لدورة إعداد مدربي ألعاب القوى

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
لمواصلة التغلب على جائحة كورونا وما فرضته على الرياضة بمختلف اشكالها وعلى جميع الأنشطة ومن بينها أنشطة الأولمبياد الخاص ، تواصل الرئاسة الإقليمية دوراتها التدريبية عن بعد باستخدام المنصة الافتراضية وتقنية ZOOM  بإقامة دورة  إعداد مدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات(رؤية مستقبلية لتدريب ألعاب القوى فى ظل الأزمات العالمية ).

هذه الدورات يقوم بتنظيمها الأولمبياد الخاص الإماراتي ، وهى استكمال مجموعة الدورات التي أقامتها الرئاسة الإقليمية ، من منطلق حرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي على استكمال خطة الدورات التدريبية استعدادا للاستحقاقات القادمة الالعاب الاقليمية  و الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023، وتم توجيه الدعوة لمختلف برامج المنطقة فى مقدمتهم مصر .  

وصرح دكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مجموعة من الدورات الأساسية الهامة لإعداد مدربين فى عدد من الرياضات بلغوا 1500 مدربا ومدربة من 16 دولة عربية ، وقام بإلقاء المحاضرات الأساسية لمجموعة من الخبراء وأساتذة كليات التربية الرياضية ، وسوف يتبعها بمجموعة من الدورات التخصصية.

كما أنه يتم الإعداد لها بهدف الوصول إلى مدرب مؤهل للعمل بدرجة عالية مع لاعبى الاولمبياد الخاص ، خاصة انهم لاعبون يحتاجون الى خبرات  وإمكانات خاصة فى التعامل.

وأضاف محي الدين بأن الدورة القادمة ستقام يوم الأربعاء 30 يونيو وتم فتح باب التسجيل لمختلف برامج المنطقة ، وتتناول  إعداد مدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات، يلقيها المحاضر الدولي  الدكتور  محمد عنبر بلال   أستاذ العاب القوى و وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - كلية التربية الرياضية،  جامعة مدينة السادات  وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية، و محاور الدورة الفاقد التدريبى جراء توقف التدريب، الممارسة الرياضية الآمنة للاعب،التدريب الذاتى للاعب ، الأدوات والأجهزة الرياضية المنزلية للحفاظ على المستوى الأمثل للياقة.،الأرقام الشخصية للاعبي الأولمبياد الخاص بعد جائحة كورونا.

كما يشارك  فى الدورة المحاضر الإماراتى  الدكتور رجاء  الكعبي  وهو الخبير الفنى و التحكيمي بألعاب القوى، و المنسق الفني لألعاب القوى بالألعاب الإقليمية 2018 و الألعاب العالمية 2019 ، وسوف يتحدث حول كيف يمكنك تنظيم و إدارة منافسات ألعاب القوى ، عوامل نجاح التنظيم ودور لجان التحكيم المختلفة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ ساعة و 14 دقيقة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ يوم

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ 42 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن