مي سليم تنشر صورة لوالدها والجمهور: "شبهك أوي أوي"

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لوالدها الراحل من شبابه، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت مي، على الصورة قائله: "الله يرحمه في الجنة أن شاءالله".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور سليم، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "شبهك اوي اوي"، وأضافت الفنانة فريال يوسف"الله يرحمه ويخليلك مامتك وبنوتك الحلوة يا روحي".


وفي السياق ذاته تابعت الفنانة أمينة قائله: "الله يرحمه اللهم يا حنان يامنان يا واسع الغفران اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله".

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