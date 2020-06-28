مي سليم تنشر صورة لوالدها والجمهور: "شبهك أوي أوي"

وفي السياق ذاته تابعت الفنانة أمينة قائله: "الله يرحمه اللهم يا حنان يامنان يا واسع الغفران اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله".

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لوالدها الراحل من شبابه، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت مي، على الصورة قائله: "الله يرحمه في الجنة أن شاءالله".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور سليم، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "شبهك اوي اوي"، وأضافت الفنانة فريال يوسف"الله يرحمه ويخليلك مامتك وبنوتك الحلوة يا روحي".