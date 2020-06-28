دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

سيرحل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من صفوف بروسيا دورتموند، المعار إليه في آخر موسمين من ريال مدريد الإسباني، بعد تأكيد المدير الرياضي في النادي الألماني ميكايل تسورك اليوم السبت.





وأشارت صحيفة كيكر الألمانية أن حكيمي (21 عاماً) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سيبيع ريال مدريد عقده الى انتر الايطالي.





وعبّر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد.





قال تسورك ان المبلغ المطلوب "ارتفع أكثر. لا يمكننا (الاحتفاظ به)".





وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة الظهير الأيسر من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو، خلال فترة اقامته في دورتموند وصيف الدوري الالماني.





وأصبح حكيمي لاعباً أساسياً في نادي إقليم الرور الصناعي، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر.



