فيلم "تحت تهديد السلاح"‏.. يجمع بين محمد العدل وأيمن بهجت قمر

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يقوم المخرج محمد العدل، حاليًا تحضيره لفيلم جديد يحمل عنوان "تحت ‏تهديد السلاح"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج أحمد السبكي، ويجرى حاليًا اختيار الأبطال الذين سيقومون بالمشاركة فيه.


وفي سياق آخر، أعلن أيمن بهجت قمر، عن استيائه الشديد لعدم حصول والده ‏الكاتب المسرحى بهجت قمر، على جوائز الدولة التقديرية، وذلك ‏بعدما أعلنت وزارة الثقافة جوائز الدولة التقديرية- النيل- التفوق- ‏التشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية ‏والقانونية‎.‎
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حيث كتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل ‏الاجتماعى "فيس بوك"، منشورًا قال فيه: "ألف مبروك للحاصلين على جوائز ‏الدولة فى المسرح بس هو أبويا إيه نظامه مابيتكرمش ليه.. هل حد عنده ‏إجابه؟!".‏


والجدير بالذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر الدرامية مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، عمرو وهبة، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.

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