فيلانويفا يقترب من العودة للدوري الإماراتي

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
اقترب لاعب الفيحاء السعودي، التشيلي كارلوس فيلانويفا (34 عاماً)، من العودة إلى دوري الخليج العربي، عبر بوابة أحد أندية العاصمة.

أشارت صحيفة الاتحاد اليوم الأحد، إلى أن مفاوضات جادة بدأت بالفعل لانتقال صانع الألعاب الذي سبق له اللعب للشباب الإماراتي، واتحاد جدة السعودي، والذي يعد من أبرز الأجانب في الدوري السعودي، بجانب أن قيمته التسويقية لا تزيد على مليون يورو، كما أنه لاعب حر، حيث ينتهي عقده مع الفيحاء خلال يونيو (حزيران) الجاري.

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