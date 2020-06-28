مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في أمريكا

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:39 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في مدينة لويسفيل، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

 

وتلقت شرطة مدينة لويسفيل، بلاغا في حوالي الساعة 9 مساء، عن إطلاق نار في المتنزه في ساحة جيفرسون، وعند وصولها وجدت رجلا مصابا بطلق ناري وقد توفي على عين المكان.

 

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنها تلقت معلومات أخرى بعد مرور بعض الوقت، حول إصابة شخص آخر بسلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى الجامعي، مشيرة إلى أن إصابته ليست خطيرة.

 

وعلى الفور تحركت الشرطة الأمريكية، إلى مكان الحادث وقامت بتطهير الحديقة التي وقع فيها إطلاق النار، وبجمع الأدلة، في محاولة لتحديد المتورطين.

 

ويذكر أن قبل نحو 3 أشهر  قُتلت برونا تايلور، وهي امرأة من ذوي البشرة السوداء بإطلاق نار عندما اقتحم عناصر من جهاز مكافحة المخدرات منزلها في مدينة لويسفيل.

 

وكان مقتل تايلور، البالغة من العمر 26 عاما، بينما كانت نائمة حين دخل رجال الشرطة إلى شقتها في لويسفيل في الثالث عشر من مارس الماضي، قد أثار غضبا واحتجاجات في المنطقة، حيث تجمع السكان المحتجون في نفس المكان الذي شهد أمس حادثة إطلاق النار.


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