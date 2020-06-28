ظواهر جوية وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة وارتفاعا في درجات الحرارة، مع بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد متمثلة في الرياح التي تؤدي إلى الملاحة البحرية في البحر المتوسط.





حالة الطقس الأحد

وعن حالة الطقس بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، أكدت الأرصاد الجوية أن هناك شاطا للرياح يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، و سيكون الطقس حار على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس غائم اليوم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.









ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري تكون العظمى 35 والصغرى 24، بينما تسجل السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 23، أما جنوب سيناء فتكون العظمى 38 بينما الصغرى 26، وشمال الصعيد تسجل 36- 25، وجنوب الصعيد 41- 27.





حالة الطقس الإثنين





وقالت الأرصاد الجوية إن طقس الاثنين سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، تكون العظمى 36 والصغرى 23، والسواحل الشمالية 28 - 21، وجنوب سيناء 38- 26، وشمال الصعيد 37- 25، وجنوب الصعيد 42- 27.





حالة الطقس الثلاثاء

وأوضحت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء، فسيكون حارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما درجات الحرارة تسجل على القاهرة الوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 30- 22، جنوب سيناء 39- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 41- 28.





حالة الطقس الأربعاء

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، أشارت إلى أن الأربعاء المقبل سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، و درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 37- 23، السواحل الشمالية 31- 22، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 41- 28.





حالة الطقس الخميس

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس الخميس المقبل، حيث سيكون شديد الحرارة على القاهرة وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، درجات الحرارة على القاهرة، تكون 39- 23، والسواحل الشمالية 31- 22، وجنوب سيناء 40- 28، وشمال الصعيد 40- 25، وجنوب الصعيد 42- 28.



