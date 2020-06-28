الصين تعلن تراجع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الأحد، عن تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، معظمها في العاصمة بكين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات.

وبحسب المؤشرات اليومية، تراجع معدل الإصابات اليومية مقارنة مع أمس السبت عندما سجلت 21 إصابة جديدة.

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83500 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو عند 4634.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.