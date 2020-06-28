"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:13 ص
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور شريف علي عبدالعال، استشاري طب الأطفال، مدى إمكانية أن يصاب الطفل بفيروس كورونا، موضحا أن هناك دراسة أمريكية وصفتهم بـ الشياطين الصغار" لأنهم يمكن أن ينقلوا العدوى للكبار بسهولة بسبب كثرة حركتهم، حيث أنهم بمثابة ميكروب متحرك.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الأطفال حتى سن البلوغ يصابوا بالفيروس، وتظهر عليهم نفس الأعراض، مثل الكحة وارتفاع الحرارة وتكسير في الجسم، ولكن أقل حدة من الكبار.

وناشد استشاري طب الأطفال، الأمهات والأباء التوجه للطبيب فورا عند ظهور أي أعراض على أطفالهم، معقبا: "بلاش الفتي اليومين دول"، منوها بأن إصابة الطفل بالكورونا ليس صعبا.

وشدد على ضرورة تغذية الأطفال تغذية صحية بعيدا عن الأدوية، موجها رسالة للأمهات، "بلاش نكد حتى لا يتأثر الطفل نفسيا، وبالتالي جسديا"، لافتا إلى أن الطفل أكبر من عامين عند خروجه يجب أن يرتدي كمامة، ونعلمه ألا يلمسها.

آخر تطورات أزمة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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