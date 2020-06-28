البرازيل تعلن تسجيل 1100 وفاة بكورونا في يوم واحد

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1109 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ووفقًا لوزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، أكثر من مليون و313 ألف حالة، بينما تجاوز الوفيات 58 ألف حالة.

 

وكانت الحكومة البرازيلية، أعلنت إبرام اتفاق مع جامعة أكسفورد، وشركة الأدوية "أسترازينيكيا" لإنتاج لقاح واعد يخضع للاختبارات حاليا مضاد لفيروس كورونا.

 

وفي مؤتمر صحفي، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البلاد من المقرر أن تدفع 127 مليون دولار وتتلقى مواد لإنتاج 30.4 مليون جرعة على دفعتين في ديسمبر ويناير، مما يسمح لها بالبدء بسرعة في جهود التلقيح، إذا تم التصديق على أن اللقاح آمن و فعال.

 

ويذكر أن الاتفاق ينص على 100 مليون لقاح للدولة التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 210 ملايين نسمة. ومن المزمع إنتاجه من قبل صانع اللقاحات المحلي "فيوكروز".

 

وذكرت "أسوشيتد برس"، أنه من المقرر أن يكون أول من يحصل على جرعات من لقاح أكسفورد المجموعات الأكثر تعرضا للخطر مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضا مصاحبة والعاملون في مجالي الصحة والأمن.

 

وفي السياق، قال أرنالدو كوريا دي ميديروس، وزير الرقابة الصحية، إن التوزيع سيكون سريعا بفضل نظام الرعاية الصحية العام في البرازيل، وأضاف إن "هذا البلد لديه خبرة واسعة في التلقيح السريع للغاية".

 

وبدأ باحثون بريطانيون اختبار الجرعات التجريبية للقاح في مايو  الماضي بهدف تلقيح أكثر من 10000 شخص، وبينهم كبار السن والأطفال. ويعد اللقاح واحدا من 12 لقاحا في المراحل الأولى من التجارب على البشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل اصابات فيروس كورونا 1100 حالة وفاة

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

محافظ سوهاج عن هدم العقار المخالف: يؤذي جميع المواطنين (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن