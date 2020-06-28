منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)

بدأت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز ومدن محافظة بني سويف منذ الصباح الباكر، إخلاء محيط مقرات اللجان العامة الـ52 ومنعت أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من التجمع أمام وبمحيط اللجان في أثناء أداء أبنائهم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" في ثالث أيام الإمتحانات التي بدأت الأحد الماضي 21 يونيو وتستمر حتى 21 من شهر يوليو المقبل.





وكثفت قوات الشرطة، من تواجدها بمحيط لجان الامتحانات واستراحات الملاحظين ومركز توزيع الأسئلة والشوارع المؤدية لها، بينما انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام لضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم وحظر تواجد السيارات بمحيطها.



