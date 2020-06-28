منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:46 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
احمد فتحي الدسوقي
بدأت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز ومدن محافظة بني سويف منذ الصباح الباكر، إخلاء محيط مقرات اللجان العامة الـ52 ومنعت أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من التجمع أمام وبمحيط اللجان في أثناء أداء أبنائهم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" في ثالث أيام الإمتحانات التي بدأت الأحد الماضي 21 يونيو وتستمر حتى 21 من شهر يوليو المقبل.

وكثفت قوات الشرطة، من تواجدها بمحيط لجان الامتحانات واستراحات الملاحظين ومركز توزيع الأسئلة والشوارع المؤدية لها، بينما انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام لضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم وحظر تواجد السيارات بمحيطها.

أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم. 

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)
منع تجمع أولياء الأمور.. تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)

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