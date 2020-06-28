خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل
الأحد 28/يونيو/2020 - 09:00 ص
حسام مجدي
ينتظر أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي أن يقوم مسئولو الفريق بحسم مصيره بشكل نهائي سواء بالبقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل أحمد الشيخ عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.
وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض في الفترة الأخيرة لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل سواء من الدوري المصري أو الدوري السعودي.
وطلب أحمد الشيخ أن يحصل على مهلة حتى يرد على العروض المقدمة له عقب أن يعرف مصيره مع القلعة الحمراء بشكل نهائي.
وطلب أحمد الشيخ من إدارة النادي الأهلي أن تحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق حتى يقوم بدراسة العروض المقدمة له.