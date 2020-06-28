خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
ينتظر أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي أن يقوم مسئولو الفريق بحسم مصيره بشكل نهائي سواء بالبقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل أحمد الشيخ عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض في الفترة الأخيرة لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل سواء من الدوري المصري أو الدوري السعودي.

وطلب أحمد الشيخ أن يحصل على مهلة حتى يرد على العروض المقدمة له عقب أن يعرف مصيره مع القلعة الحمراء بشكل نهائي.

وطلب أحمد الشيخ من إدارة النادي الأهلي أن تحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق حتى يقوم بدراسة العروض المقدمة له.

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