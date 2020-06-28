مدرب برشلونة: كرة القدم ليست عادلة

أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أن كرة القدم لم تكن عادلة لتمنح فريقه نقاط الفوز أمام سيلتا فيجو أمس السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.





وفي تصريحات له عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب بالايدوس، أكد مدرب البرسا أن "مصير البطولة لم يعد في أيدينا. نواجه صعوبات كثيرة، لأن الثقة ليست كبيرة، وهناك توتر واضح بسبب الصعوبات التي نواجهها في المباريات".





ولا يجد صاحب الـ65 عاماً مبرراً واضحاً لسوء نتائج الفريق خارج الأرض، حيث أنهم لم يحققوا أي انتصار منذ العودة بعيداً عن الكامب نو بتعادلين أمام إشبيلية، واليوم أمام سيلتا، مقبل فوز وحيد على مايوركا.





وتابع "منذ 11 جولة، كنا متفوقين بفارق نقطتين، والآن ريال مدريد هو من سيتفوق بنفس الفارق، في حالة فوزه غدا على إسبانيول. حقيقة الأمر، أن هامش الخاطأ سيكون أقل بمرور الوقت، ونظريا، علينا الفوز بكل المباريات. سنحاول تحقيق هذا الأمر، وسنرى إن كنا قادرين على تحسين بعض الجوانب التي تجعل الأمور أسهل في المباريات".





ويرى مدرب "البلاوجرانا" أن كرة القدم "لم تنصف" فريقه، بعد فرصة بيكيه التي ارتدت من العارضة في بداية المباراة، مؤكدا أنه يعتقد أن المباراة انتهت بالتعادل بسبب غياب الدقة في اللمسة الأخيرة من جانبهم.





وحول السبب في جلوس النجم الفرنسي أنطوان غريزمان على مقاعد البدلاء، قال بنبرة حاسمة: "لا أنظر للأسماء، راهنا على تشكيل معين في المباراة الماضية، واليوم اخترنا تشكيلاً آخر. هي قرارات فنية للمدرب، وبالطبع ليست من قبيل الصدفة، لأنني أرى ما هو القرار الأفضل للفريق".



