الكشف عن موعد عودة فايلر إلى القاهرة لقيادة الأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:35 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أمل الحلفاوي
يتواجد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بلاده خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما سافر في الـ 12 من شهر يونيو الجاري.

فايلر كان سافر من أجل قضاء بعض الوقت مع عائلته، بالإضافة إلى مناقشتهم في أمر تجديد عقده مع الأهلي، بعدما طالبته الإدارة بذلك نظرا لنتائجه الإيجابية خلال الفترة الماضية، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقام مسؤولو الأهلي بإجراء اتصالا مع فايلر لمعرفة موعد عودته، وأشار إلى أنه سوف يعود عبر طائرة قادمة من ألمانيا، نظرا لعدم وجود رحلات مباشرة من سويسرا إلى القاهرة، وهو ما سيدفعه للانتقال إلى ألمانيا عبر قطار.

وكان اتفق فايلر مع مسئولو الأهلي على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين حسب ما أوضحت تقارير صحفية، والتي أكدت عودة المدرب إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، كموعد مبدئي، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي خلال شهر سبتمبر المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد، لذا طلب فايلر تقريرا عن آخر استعدادات الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد العودة للتدريبات الجماعية.

كما حدد فايلر متطلباته، من حيث المراكز واللاعبين الذي يحتاجهم خلال الموسم الجديد، واللاعبين الراغب في رحيلهم، إذ طالب بضرورة استعادة خدمات الثنائى أكرم توفيق من الجونة، ومحمد شريف المعار لصفوف إنبي، على أن يرحل صالح جمعة وحسين السيد خلال الموسم المقبل.

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