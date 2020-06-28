لاعبان ومبلغ ضخم.. كواليس مفاوضات الزمالك مع المصري لضم محمود وادي

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:06 ص
المصري
المصري
أميرة فطيم


كشفت تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات نادي الزمالك؛ لضم الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير أن مسؤولو النادي المصري اشترطوا الحصول على 1.5 مليون دولار، إلى جانب انتقال كريم بامبو وعمر السعيد للفريق بشكل نهائي، مقابل رحيل وادي إلى صفوف الزمالك.

وطالب مسؤولي نادي الزمالك، منحهم مدة زمنية للتفكير في رد المصري، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بضم اللاعب من عدمه.

يذكر أن محمود وادى انتقل إلى صفوف المصرى عام 2018، وشارك معه فى 61 لقاء، أحرز خلالهم 17 هدف، فيما صنع 8 أهداف آخرين.

فيما لعب المهاجم الفلسطيني وادي صاحب الـ 25 عاما مع الفريق البورسعيدي، في 25 مباراة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 25، هدفًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة. 

وتنوعت مشاركات محمود وادي مع المصري هذا الموسم؛ بين 13 مباراة فى الدورى المصري الممتاز، صنع خلالهم 5 أهداف، فيما شارك في 10 لقاءات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا، في حين خاض مباراتين فى كأس مصر، محرزًا 3 أهداف.

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