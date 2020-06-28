محافظ سوهاج: برج جرجا المزال لا يصلح للسكن

قال طارق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تعليقا على إزالة برج شاهق مخالف في مركز جرجا مكون من 10 طوابق وبه 60 شقة، إن "هذا البرج بنى في سقطة من الزمن عام 2012 "، مشددًا على أن مالكه لم يتقدم بترخيص مطلقًا ولم يأخذ أية موافق، بالإضافة إلى أنه تعدى على حرم الطريق العام.



وأضاف "الفقي "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهات الإدارية وقتها قامت بدورها وحررت مخالفات لهذا البرج، ولكن الجميع يعلم الأوضاع الأمنية في البلاد في تلك الفترة الزمنية.



وأوضح محافظ سوهاج، أن السبب وراء إزالة البرج بالطرق اليدوية وليس المتفجرات يعود إلى الخوف على الطريق السريع المواجهة للمبنى، لافتًا إلى أن معايير الآمن في البرج شبهة معدومة، وظهر ذلك خلال عملية الهدم اليدوي، مضيفا: "مكنش عندنا مشكلة أننا نتصالح لو مش هيترتب ضرر على ذلك.. ولكن البرج لا يصلح للاستخدام بسبب غياب السلامة السكانية".





ولفت محافظ سوهاج، إلى أن الجدل الكبير الذي أثير حول هذا البرج، تؤكد أنه كان هناك نية لتعجيز يد الدولة عن تنفيذ قرار الإزالة، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أنه مخالف لذا منذ 7 سنوات لا يوجد شقة واحدة تم إشغالها.





هذا، وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض استغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.



ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وقد أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة في بعض المحافظات.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.



وتواصل الأجهزة التنفيذية بسوهاج، استعداداتها لإزالة برج مخالف مكون من ١١ طابقًا مقام على أراضي أملاك الدولة بمدينة جرجا، جنوبي المحافظة، غدًا السبت.



ومن أبرز المعلومات عن العقار المخالف:

١ – العقار بني منذ عام ٢٠١١.



٢ - مقام على مساحة حوالي ٤٣٥ مترًا، فيما تبلغ مساحته في الطوابق العليا حوالي ٥٢٠ مترًا، بسبب البروز.



٣ - مكون من ١١ طابقًا، كامل التشطيب.



٤ - صادر للعقار ١٤ قرار إزالة.



٥ - قرارات الإزالة الصادرة للعقار باسم شخص متهم في قضية تزوير.



٦ - جهة ولاية الأرض المقام عليها العقار المخالف هي الهيئة العامة للطرق.



٧ - الموظفين المدانين بسبب العقار المخالف ١٧ موظفًا، بينهم مديرين إدارة هندسية سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا "مفصولين"، مدير إدارة الأملاك الأسبق بالوحدة المحلية "محبوس"، ١٤ موظف من إدارات مختلفة "محالين للمحاكمة التأديبية".



٨ - يقوم على عملية إزالة العقار شركة خاصة جرى استدعائها من محافظة بالوجه البحري، بسبب ارتفاع العقار، ويتحمل تكلفة الإزالة صاحب المخالفة.



٩ - أول مرة على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج يزال عقار مخالف بهذا الارتفاع.



١٠ - الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج تسلمت العقار المخالف، المقرر إزالته غدًا السبت بحضور محافظ الإقليم، اللواء طارق الفقي، مدير أمن المحافظة، اللواء حسن محمود، وفرضت طوقًا أمنيًا حوله، وجرى فصل بعض المرافق التي جرى توصيلها للعقار.



١١ - كانت هناك مفاوضات من جانب مُلاك العقار ومحافظ سوهاج الحالي، والمحافظين السابقين عليه، لمنع إزالة المبنى بالصورة التي ترتضيها المحافظة، لكنها باءت جميعها بالفشل، مؤكدين أن القانون يطبق على الجميع، وأن العقار صادر له قرارات إزالة ولابد من تنفيذها، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.



١٢ - البرج مُقام من الجهة الشرقية للطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" بمدخل مدينة جرجا، جنوبي محافظة سوهاج.



13 - يضم محلات تجارية ووحدات سكنية.



14 – يضم وحدات إدارية وعيادات أطباء.



15 – العقار غير مأهول بالسكان.

