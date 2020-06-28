ماجي بوغصن: أتمنى دخول الدراما الخليجية ولكن!





قالت الفنانة ماجي بوغصن، أنها تتابع الكثير من النجوم الخليجيين الكبار الذين يقدمون سنوياً أعمالاً تحقق انتشاراً كبيراً في السوق الخليجية، ولفتها هذا العام الممثلان هدى حسين وسعاد العبدالله.





وأشارت خلال تصريحات صحفية، انها ترغب في المشاركة يوماً ما بعمل خليجي، وهو ما يُعرض عليها بشكل كبير مؤخراً، لكنها تتريث وتنتظر الدور المناسب.