"المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الحوادث

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

اقرأ أيضا| طقس اليوم.. لطيف في القاهرة حار على الصعيد (تفاصيل)
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 28 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا
طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالتالي: القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمي 29 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 18 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح المرور نشرة المرور حوادث طرق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسباني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إعادة فتح 3 طرق صحراوية بعد شفط مياه الأمطار

8 نصائح مرورية للسائقين على الطرق السريعة

8 إرشادات مهمة لقائدي السيارات

لتجنب الحوادث.. "المرور" تقدم نصائح لقائدي السيارات

"المرور" تقدم نصائح مهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

لتجنب وقوع حوادث.. المرور تقدم نصائح مهمة للمواطنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن