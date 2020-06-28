العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 28/يونيو/2020 - 07:17 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو) منذ حوالي 10 ساعات إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة منذ حوالي 11 ساعة تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسباني منذ ساعتين أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري منذ حوالي 17 ساعة فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات منذ حوالي 19 ساعة عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك منذ يوم عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي منذ حوالي 8 ساعات تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر منذ يوم مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك منذ حوالي 15 ساعة غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة منذ حوالي 18 ساعة بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا منذ حوالي 22 ساعة تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي منذ حوالي 9 ساعات