«كورونا» أكثر شكاوى الثانوية العامة وليس صعوبة الامتحانات

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:52 ص
بوابة الفجر
مصطفى يسرى

‏لا يوجد منزل فى مصر خال من الحديث عن امتحانات الثانوية العامة وكورونا، ما جعل هذه الفترة استثنائية، إذ كان من الطبيعى أن تسود المنازل أجواء من التوتر بسبب الامتحانات ولكن هذه المشاعر تضاعفت خوفا من قلة مجموع الأبناء أو إصابة أحدهم بالفيروس رغم اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية ووقائية فى جميع اللجان بجانب السائدة فى الشوارع.

‏الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الذى يخوض معارك طيلة العام الدراسى بسبب خطته فى تطوير التعليم يمر حاليا هو الآخر بموسم امتحانات ثانوية عامة استثنائى لكنه أفاد الوزارة بإجراء امتحانات إلكترونية وممارسة تجربة التعليم عن بعد، وتنظيم امتحانات الثانوية العامة فى ظروف تكاد تكون مستحيلة خصوصاً مع أنه لم يكن أمام شوقى أى إجراء آخر سوى عقد امتحانات الثانوية العامة‏ لأنه لا يمكن تأجيلها بأى حال من الأحوال لأنه فى حالة تأجيلها الدولة وليس الوزارة كانت ستكون فى مأزق كبير.

‏مئات الشكاوى تلقتها وزارة التعليم فى اليوم الأول من الامتحانات بسبب نقص إجراءات الوقاية من كورونا خاصة فى محافظات الصعيد أبرزها نقص الكحول وعدم عمل بوابات التعقيم ونقص الكمامات أو غيابها وهى الشكوى الأبرز، فيما لم تتلق الوزارة أى شكوى من صعوبة امتحان اللغة العربية على غير العادة.

‏»المعلمون لا يرتدون الكمامة» واحدة من أكثر الشكاوى التى وصلت الوزارة وهو ما جعل الوزارة تقرر تخصيص رابط إلكترونى ورقم «واتس آب» للعمل على السيطرة على تهاون المدرسين، كما يعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا مع كافة وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية للوقوف على كافة الشكاوى، مع التأكيد على توفير مستلزمات الوقاية من كورونا والتشديد على نقل أى طالب مشتبه بإصابته إلى المستشفيات فورا. كما سيتطرق الاجتماع لحل المشكلات التى قد تعيق عمل المراقبين ومقدر الدرجات وأن يتم منح الطالب الدرجة الكاملة فى حال توصل للإجابة الصحيحة رأفةً بالطلاب ‏خاصة فى ظل الأجواء الحالية. وأكدت ‏مصادر بالوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون فى مستوى امتحان اللغة العربية أى مستوى الطالب المتوسط أو أعلى قليلاً ولن تكون هناك أى تعقيدات أو أسئلة تعتمد بشكل كبير على الفهم وذلك‏ بسبب الأوضاع الحالية وإن كان من المتوقع أن يؤدى هذا الإجراء لارتفاع المجاميع.

‏ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة التى تنتهى 21 يوليو فى الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل حتى يتسنى لوزارة التعليم العالى فتح باب التقديم للعام الجامعى ٢٠٢٠/2021.


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