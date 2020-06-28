قرار عاجل من كارتيرون بشأن رحيل مصطفى محمد

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:44 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
أميرة فطيم


حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، موقفه النهائي من رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبلغ كارتيرون إدارة نادي الزمالك، رفضه القاطع لفكرة رحيل مصطفي محمد بداية من الموسم الجديد، مؤكد أن اللاعب أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة الأبيض.

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض، على رأسها نادي ألميريا الإسباني، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، قبل أن يعلن المدرب الفرنسي تمسكه ببقاء اللاعب في صفوف الفريق.

يذكر أن مصطفى محمد احتفل بزفافه مؤخرا، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخاض مصطفى محمد مع الزمالك 27 مباراة في عامه الأول بجميع المسابقات بالموسم الحالي، يسجل خلالهم 9 أهداف فيما صنع 4 تمريرات حاسمة.

كما تألق المهاجم صاحب الـ22 عامًا مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر في نسختها الأخيرة، ليعتلي جدول ترتيب هدافي البطولة، برصيد 4 أهداف.

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