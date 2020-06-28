أرقام ميسي فى مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:44 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي


تعثر نادي برشلونة خارج ارضه حيث تعادل أمام نظيره نادي سيلتا فيجو بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ونجح النجم الدولي الأرجنتيني فى التألق رغم تعثر النادي الكتالوني حيث استطاع أن يصنع هدفي فريقه للمهاجم الدولي الأورجوياني لويس سواريز الذي سجل هدفي البارسا بالمباراة.

واصبح ميسي فى صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2020 برصيد 11 تمريرة حاسمة ويأتي خلفه الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ برصيد 10 تمريرات حاسمة ثم نجم مانسشتر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين حسب مانشرته شبكة اوبتا العالمية للإحصاء بعد المباراة.

واستطاع ميسي بعد صناعته لهدفين أمام سيلتا فيجو إلى تقديم 250 تمريرة حاسمة عبر مسيرته مع النادي الكتالوني منها 179 ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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