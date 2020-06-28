تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسباني









يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نادي إسبانيول، مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع ال32 من بطولة الدوري الإسباني.













وقد فاز الفريق الملكى الجولة السابقة على مایورکا بهدفين نظيفين، بواسطة فينسيوس جونيور وقائد الفريق سيرجيو راموس.













وقد جاء تشکیل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول كالتالى:-





حراسة المرمي: کورتوا.





خط الدفاع : کارافخال، راموس ، فاران ،

مارسيلو.





خط الوسط : توني كروس ، کاسیمیرو ،

إيسكو ، فينسيوس جونیور.





خط الهجوم : إيدين هازارد، کریم بنزيما.











