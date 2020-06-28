تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسباني

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:39 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
غدير أحمد


يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نادي إسبانيول، مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع ال32 من بطولة الدوري الإسباني.



وقد فاز الفريق الملكى الجولة السابقة على مایورکا بهدفين نظيفين، بواسطة فينسيوس جونيور وقائد الفريق سيرجيو راموس.



وقد جاء تشکیل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول كالتالى:-

حراسة المرمي: کورتوا.

خط الدفاع : کارافخال، راموس ، فاران ،
مارسيلو.

خط الوسط : توني كروس ، کاسیمیرو ،
إيسكو ، فينسيوس جونیور.

خط الهجوم : إيدين هازارد، کریم بنزيما.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 68 نقطة  وبفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة فريق برشلونة، وفي حالة فوز الفريق الملكى هذه المباراة سيعود للتتويج بعرشه مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

استبعاد 5 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

تشكيلة إضطرارية لريال مدريد أمام إسبانيول

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول

عاجل.. مفاجآت في تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام أتليتكو بالديربي

التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: اختطاف تونس الخضراء لصالح التنظيم الأردوغانى

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د.نصار عبدالله يكتب: سيادة رئيس الوزراء ماذا تفعل إذاً؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رؤساء الولايات المتحدة مدمن وممثل ومتحرش وزعيم مافيا فمن جاء بهم إلى البيت الأبيض؟