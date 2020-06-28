قصة حب جديدة فى حياة أنغام

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
عبد الله الصاوى

رغم أنه لم يمر وقت طويل على انفصال الفنانة أنغام عن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، إلا أن مصدرًا مقربًا من أنغام أكد أنها دخلت فى قصة حب جديدة، وأشار المصدر أن الحبيب الجديد من خارج الوسط الفنى، وتعرفت عليه من خلال أحد الأصدقاء المشتركين بينهما.

فِى الوقت نفسه تعمل أنغام جاهدة على تحسين علاقتها مع نجلها عبد الرحمن، بعدما تدهورت بسبب زواجها من أحمد إبراهيم دون إبلاغه، الأمر الذى جعله يدخل فى مشاجرة مع زوجها أحمد إبراهيم، وترتب على ذلك استقلال عبد الرحمن فى معيشة، منفصلا عن والدته.

وفِى الوقت نفسه يحاول الموزع أحمد إبراهيم الرجوع إلى زوجته ياسمين عيسى، خاصة أنه رجعها إلى عصمته بشكل رسمى خلال أشهر العدة، لكن لم يعودا بشكل طبيعى، لأن عائلتها ترفض الرجوع بشكل طبيعى بعدما قام بتوجيه إهانة لوالدة ياسمين أثناء الأزمة فى بداية زواجه من المطربة أنغام، رغم أن ياسمين نفسها تريد العودة بشكل طبيعى لرغبتها فى الانتصار على أنغام، ويعيش أحمد إبراهيم فى الاستديو الذى يمتلكه وتشاركه فيه زوجته ياسمين، وأبناؤه يذهبون يومًا أو يومين فى الأسبوع، وتقوم حاليا الفنانة أنغام بالانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد، والذى من المقرر أن يكون خليجيًا.

يشار إلى أن الفنانة أنغام أحيت حفلا غنائيا عبر البث المباشر، ضمن حفلات عيد الفطر فى منطقة الأهرامات، ولاقى الحفل تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

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