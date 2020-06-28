هنا الزهد عن يوسف الشريف: "من أكتر الناس المحترمة اللي اشتغلت معاهم"

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

ردت الفنانة هنا الزاهد، على الانتقادات التي تعرض لها النجم يوسف الشريف بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات قائلة: "يوسف الشريف من أكتر الناس المحترمة اللي اشتغلت معاهم".

وفي سياق منفصل تستعد هنا الزاهد للمشاركة في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم ''الغسالة".

فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، هنا الزاهد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، على الطيب، محمد سلام، محمود الليثي وكوكبة لامعة من نجوم الفن، من تأليف عادل صليب، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

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