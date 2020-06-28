قصة حب محمود حميدة وشيرين رضا فى «الغسالة»

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
يتعاون الثنائى هنا الزاهد، وأحمد حاتم فى فيلم «الغسالة»، الذى يجمعهما للمرة الأولى أمام محمود حميدة، ومن خلال شخصية دكتور عمر الأستاذ الجامعى بكلية الحاسبات والمعلومات، ويحاول اختراع غسالة كهربائية لتساعده فى علاقته العاطفية بحبيبته، التى ترفض حبه ببداية الأمر، وينتمى الفيلم للأعمال الكوميدية الخيالية الفانتازيا، وتدور أحداثه فى المستقبل ويجسد كل من محمود حميدة وشيرين رضا شخصيات أحمد حاتم وهنا الزاهد فى المستقبل، وهو ما جعل كل من هنا وشيرين يظهران بلون شعر، واحد وكل منهما قامت بتغيير لون شعرها للون البنى.

وستظهر شيرين رضا بمشهد واحد فقط كضيفة شرف ضمن أحداث العمل، ويعتبر هذا العمل التعاون الثانى لشيرين رضا ومحمود حميدة بعد فيلمهما فوتو كوبى. والفيلم يشارك فى بطولته محمد سلام وأحمد فتحى وبيومى فؤاد من تأليف عادل صليبا، وإخراج عصام عبدالحميد، فى أولى تجاربه الإخراجية ويعتمد فيه على كثير من مشاهد الجرافيك ضمن الأحداث، والإنتاج لنيو سينشرى وانتهى فريق العمل من تصوير مشاهد الفيلم كاملة، بعد توقف ما يقرب من 7 أسابيع، بسبب أزمة فيروس كورونا وتنتظر الجهة المنتجة القرار النهائى تجاه دور العرض السينمائية، خلال الفترة القادمة لتحديد موعد عرض الفيلم.

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