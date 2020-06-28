محمود سعد يؤكد على لسانه: أحمد زكى أوصى لى ولغيرى بعدم تقديم حياته.. مات الكلام

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

جدل واسع بعد تصريحات محمد رمضان أنه سيقدم شخصية وحياة أحمد زكى فى مسلسل 2021، وما بين نفى محمد سامى كتابته وإخراجه ونفى وحيد حامد الكتابة لانشغاله بكتابة الجزء الثالث من «الجماعة»، وتصريحات «رمضان» أن بشير الديك هو من سيقوم بكتابته، يظهر على السطح شقيقاته معلنات أن الراحل كانت وصيته ألا تكون قصة حياته على المشاع، وأنه كان لا يريد أن تقدم حياته فى عمل، ليظهر صديق للراحل هيثم -ابن أحمد زكى- يؤكد ذلك، وأن «هيثم» كان يقول إن والده أوصاه بذلك لأنه لا يحب أن تكون محطات معينة في حياته على الملأ والمشاع، وما بين أيهما أفضل لتقديم الشخصية رمضان أم عمرو سعد ويدخل على الخط فنانون أعتقد أنهم يريدون خطف دور أو بيقولوا «نحن هنا»، مؤيدون لرمضان مثل بشرى وغيرها، كذلك يخرج علينا الإعلامى محمود سعد -زميلى وصديقى القديم بـ»صباح الخير»- فى برنامجه معلنًا أنه حقًا أحمد زكى أوصى بعدم تقديم حياته فى عمل، وأنه الرجل هكذا يُظلم فى قبره، وقال على المستوى الفكرى لا يجوز فحياته ملك له وعلى المستوى العام حياته ملك للجمهور، لكن نقول إيه، وكرر «أنا شاهد على ذلك من خلال كلامنا معًا -يقصد هو والراحل أحمد زكى عندما كان يقدم عبد الناصر والسادات وعبد الحليم- فسأله محمود: تحب حياتك تتقدم يا أحمد؟.. فقال: ألف مرة «لا» وسأوصى بذلك لو ربنا افتكرنى. خلص الكلام.

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