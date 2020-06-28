ناهد السباعي تشن هجومًا على منتقدي يوسف الشريف

مسلسل "النهاية"















هاجمت الفنانة ناهد السباعى منتقدي تصريحات يوسف الشريف الأخيرة، بعدم ملامسة الفنانات وعدم تمثيله المشاهد الساخنة خلال لقائه مع الإعلامي رامى رضوان.وعلقت ناهد السباعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذوتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لأسبابه الخاصة.. دي حريه شخصية.. ودي حريه شخصية.. مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الاخر.. شابوه يوسف الشريف".يذكر أن النجمة ناهد السباعى شاركت الفنان يوسف الشريف في مسلسل "النهاية"، الذى تدور أحداثه في إطار الخيال العلمي، في السباق الرمضاني الماضيبطولة: يوسف الشريف، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، وباسم مغنية، وياسمين علي، ومحمود الليثي،باسل الزارو، ومحمد العمروسي، وممدوح الشناوي، ومحمود إمام، وفارس نصار، وشريف البردويلي، وأحمد صبري عباسي، ومجموعة من ضيوف الشرف وهم: شريف منير، ومحسن محي الدين، ومحمد كيلاني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمد جمعة، وعمر الشناوي، وحسام داغر، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.