ناهد السباعي تشن هجومًا على منتقدي يوسف الشريف

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

هاجمت الفنانة ناهد السباعى منتقدي تصريحات يوسف الشريف الأخيرة، بعدم ملامسة الفنانات وعدم تمثيله المشاهد الساخنة خلال لقائه مع الإعلامي رامى رضوان.

وعلقت ناهد السباعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ
وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لأسبابه الخاصة.. دي حريه شخصية.. ودي حريه شخصية.. مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الاخر.. شابوه يوسف الشريف".

يذكر أن النجمة ناهد السباعى شاركت الفنان يوسف الشريف في مسلسل "النهاية"، الذى تدور أحداثه في إطار الخيال العلمي، في السباق الرمضاني الماضي

مسلسل "النهاية"
 بطولة: يوسف الشريف، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، وباسم مغنية، وياسمين علي، ومحمود الليثي،باسل الزارو، ومحمد العمروسي، وممدوح الشناوي، ومحمود إمام، وفارس نصار، وشريف البردويلي، وأحمد صبري عباسي، ومجموعة من ضيوف الشرف وهم: شريف منير، ومحسن محي الدين، ومحمد كيلاني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمد جمعة، وعمر الشناوي، وحسام داغر، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.



أخبار تهمك

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: اختطاف تونس الخضراء لصالح التنظيم الأردوغانى

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د.نصار عبدالله يكتب: سيادة رئيس الوزراء ماذا تفعل إذاً؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رؤساء الولايات المتحدة مدمن وممثل ومتحرش وزعيم مافيا فمن جاء بهم إلى البيت الأبيض؟