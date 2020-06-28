بيراميدز يسعي لضم لاعبا وادى دجلة هذا الصيف

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:40 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
علي ماهر حلمي


يسعي نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لضم لاعبا نادي وادي دجلة محمد عبد العاطي ومحمد هلال لتعزيز خط وسط الفريق بالموسم الجديد حيث دخل لاعبا دجلة اهتمامات الفريق السماوي بأمر من المدرب أنتي شاشيتش.

وأكد مصدر موثوق داخل نادي بيراميدز ان إدارة النادي بدأت محادثات مع إدارة نادي وادي دجلة حول التعاقد مع محمد عبد العاطي ومحمد هلال في الموسم الجديد بعد تألقهم بشكل لافت مع الفريق الدجلاوي الموسم الماضي.

يذكر أن نادي بيراميدز قد حسم ضم كل من أحمد فتحي و الحارس الدولي المصري شريف إكرامي هذا الصيف بعد أن انتهيت عقود اللاعبان مع النادي الأهلي.

وترغب إدارة بيراميدز في تدعيم الصفوف بحسم الصفقتين في الفترة المقبلة، خصوصا مع اقتراب رحيل نبيل عماد "دونجا" لاعب خط الوسط إلى ألميريا الإسباني.

وترغب إدارة نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة في ضم صانع ألعاب مميز بالإضافة إلى مهاجم بعد اقتراب رحيل اللاعب الغاني جون انطوى هذا الصيف.

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