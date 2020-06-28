الكشف عن موعد إحتفال لاعبي الريدز مع الجماهير فى شوارع ليفربول









كشف الإنجليزي الشهير دومينيك كنج الصحفى بصحيفة ديلي ميل عن موعد إحتفال لاعبي الريدز مع الجماهير فى شوارع ليفربول بعد تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والذي غاب عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.





وقال كنج:"ستجوب حافلة مكشوفة تحمل اللاعبين وكأس الدوري الإنجليزي في مدينة ليفربول بنهاية شهر يوليو، حيث أكد مجلس المدينة أنه بصدد الإعداد لاحتفال مشابه لاحتفال الفوز بدوري الأبطال بمجرد تحسن أوضاع انتشار ڤيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل كبير في بريطانيا خلال الفترة الماضية".





وأضاف الصحفي الإنجليزي:"ستضاء المباني التاريخية والكبيرة بمدينة ليفربول باللون الأحمر بعطلة نهاية الأسبوع الحالي احتفالًا بفوز فريق المدينة باللقب الغالي الذي غاب عن خزائن النادي العريق لمدة 30 عاما".



