فنانون تحدوا "كورونا".. زيجات الوسط الفني في 2020

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي



غادة عبد الرازق



ياسمين صبري



محمود العسيلي



محمد الشرنوبي





بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا.









بدأت 2020 بكثير من الأحداث الصعبة والحزينة على الوسط الفني ووفاة العديد من الفنانين المؤثرين في السينما وكانت أبرز الأحداث وقوع أزمة فيروس "كورونا" التي اجتاحت العالم وأدخت القلق والخوف في قلوب الناس.رغم كل ماحدث في عام 2020 فإن لم يؤثر على بعض الفنانين الذين تزوجوا.ويرصد "الفجر الفني" عددًا من الفنانين الذين تزوجوا في 2020.أثار زواج النجمة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، الجدل عبر السوشيال ميديا، حيث أنها تكبره بعدة سنوات وكان شقيق ياسمين، قام بنشر منشور قبل الأعلان عن الزواج يتساءل عن عن العلاقه بينهم.إلى أن أعلن الثنائي عن زواجهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي، تحويل الحالة إلى متزوج بدلا من أعزب.أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق،عن زواجها من هيثم زينتا مدير التصوير، بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان 2020.تفاجأ الجميع بقصة حب الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اللذان عقدا قرانهما مؤخرًا، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في فقط.كان أحتفل الفنان محمود العسلي، بزواجه للمرة الثالثة وقال عبر حسابه "حاولت فى تجربتين جواز إنى اشوف الحياة اللى أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع و لكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللى ناس كتير بتعملها فهى الاستمرار فى الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللى عايشين فى الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهأفضل أدور عن السعادة اللى كتبتها فى الأغانى بتاعتى وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنى أكون لقيتها فعلا وتكون "التالتة التابتة.واحتفل محمد الشرنوبي، بعقد قرانه منذ أسابيع، على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.وكتب " الشرنوبي " تعليقا على الصورة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي و حبيبتي راندا رياض ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبتي ان شاء الله و يخليكي ليا دايماً".