بعد الإعلان عن الجزء الثاني.. إيمي طلعت زكريا تستطلع آراء الجمهور حول نجاح "غبي منه فيه"

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أثار الإعلان عن الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" بطولة النجم هاني رمزي، جدلًا بين الجمهور وذلك بعد 16 عامًا على إنتاج الجزء الأول.
 
ونشرت إيمي طلعت زكريا بوستر الفيلم واستطلعت أراء الجمهور حول نجاح المسلسل قائلة: "عايزة رأيكم في (غبي منه فيه) الجزء الثاني من غير حسن حسني وطلعت زكريا.. تفتكرو هينجح رأيكم يهمني وربنا يوفقك الجميع".

فيلم "غبي منه فيه" تدور أحداثه حول يشعر سلطان باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته سامية التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرف سامية على زوج خالتها ضبش، والذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

أخبار تهمك

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: اختطاف تونس الخضراء لصالح التنظيم الأردوغانى

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د.نصار عبدالله يكتب: سيادة رئيس الوزراء ماذا تفعل إذاً؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رؤساء الولايات المتحدة مدمن وممثل ومتحرش وزعيم مافيا فمن جاء بهم إلى البيت الأبيض؟