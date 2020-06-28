بعد الإعلان عن الجزء الثاني.. إيمي طلعت زكريا تستطلع آراء الجمهور حول نجاح "غبي منه فيه"

ونشرت إيمي طلعت زكريا بوستر الفيلم واستطلعت أراء الجمهور حول نجاح المسلسل قائلة: "عايزة رأيكم في (غبي منه فيه) الجزء الثاني من غير حسن حسني وطلعت زكريا.. تفتكرو هينجح رأيكم يهمني وربنا يوفقك الجميع".



فيلم "غبي منه فيه" تدور أحداثه حول يشعر سلطان باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته سامية التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرف سامية على زوج خالتها ضبش، والذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

أثار الإعلان عن الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" بطولة النجم هاني رمزي، جدلًا بين الجمهور وذلك بعد 16 عامًا على إنتاج الجزء الأول.