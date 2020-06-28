"ياما ناس بيتها من إزاز".. أول تعليق لمؤلف "النهاية" على أزمة النجم يوسف الشريف

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:58 ص
عمرو سمير عاطف
عمرو سمير عاطف
روان هيثم
علق المؤلف عمرو سمير عاطف، على أزمة الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته الأخيرة عن عدم ملامسة الفنانات وعدم تمثليه المشاهد الساخنة خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.

وكتب عمرو سمير عاطف قائلاً: "لو انت فنان ففيه طريقة حلوة جدًا وفعاله تواجه بيها الأعمال والفنانين اللي مش عاجبينك انك اولا ما تشتغلش مع اي حد انت مش مقتنع بيه او في اي عمل انت مش مقتنع بيه وثانيا انك تعمل اعمال بتعبر عن قناعاتك تبهرنا بيها و توضح للناس الفرق المهول بين فنك الراقي الممتع العظيم وموهبتك الاستثنائية والاعمال والفنانين الفاشلين".

وتابع: "اللي مش عاجبينك انما لو ها تقضيها انتقادات وتلقيح كلام فده من ناحية مش مؤثر اطلاقا ومن ناحية تانية سهل واي حد ممكن يعمله وياما ناس بيتها من إزاز".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سمير عاطف تأليفه لمسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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