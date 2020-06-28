تعرف على تفاصيل انتقال أشرف حكيمي إلي إنتر ميلان

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:36 ص
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
غدير أحمد


أوضحت تقرير صحفي إيطالي، عن تفاصيل اقتراب المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار إلى صفوف بوروسيا دورتموند، من الانتقال إلى إنتر ميلان، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.




ووفقا لتقرير "سكاي سبورت إيطاليا":" أن الإنتر حسم  اقترابه من إتمام الصفقة، وانه علي بعض خطوات قصيره منها.



وأكد دي مارزيو، عبر موقعه، أنه:" أن ستختتم اليوم مفاوضات الإنتر وريال مدريد، حول الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو".




وشدد:" أن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي كانا مستعديْن لدفع 60 مليون يورو نظير ضم حكيمي، بالإضافة إلى راتب سنوي يتجاوز ما سيحصل عليه اللاعب المغربي في إنتر (5 ملايين يورو)".




واختتم:" أن حكيمي رفض عرضي بايرن وسيتي؛ لأنه يرى أن ارتداء قميص إنتر ميلان، سيكون خطوة مثالية في مستقبله".

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