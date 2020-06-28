كاملة أبو ذكري: محمد رمضان الأقرب لملامح أحمد زكي

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري حقيقة تعاونها مع محمد رمضان لإخراج مسلسل الإمبراطور الذي يجسد خلاله شخصية النجم الراحل أحمد زكي المقرر عرضه في دراما رمضان 2021.

وفي لقاءها مع ET بالعربي ، قالت كاملة أبو ذكري أن الاتصال تم في البداية بينها وبين المنتج الفني وأعقب ذلك اتصال بينها وبين محمد رمضان وذلك قبل أن تلتقي به في مكتبه لتوضح له صعوبة مشاركتها في رمضان القادم، وهذا ما تفهمه رمضان معربًا عن رغبته في أن يجمعهما عمل آخر.

وأضافت كاملة، أن محمد رمضان ممثل موهوب وأنها تتمني العمل مع ممثل موهوب مثل رمضان وهو الأقرب لأحمد زكي من حيث الملامح.

وقالت لو كان المسلسل للعام التالي ربما كانت ستفكر لكن قبولها إخراج المسلسل للعام القادم يعني أنها لابد من أن تبدأ في العمل فورا.

يشار أن محمد رمضان أعلن مؤخراً عن مشاركته في مسلسل الإمبراطور الذي يجسد السيرة الذاتية للنجم أحمد ذكي.

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